Não há da parte de Lula 'nenhum descompromisso com meta fiscal', afirma Haddad

Após reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu nesta segunda-feira, 30, que não há, da parte do mandatário, "nenhum descompromisso com meta fiscal" para 2024. Na sexta-feira, o chefe do Executivo disse que não via necessidade de o País ter um déficit zero no ano que vem.

"Não há da parte do presidente nenhum descompromisso, ao contrário. Se não estivesse preocupado, não teria pedido apoio da área econômica para orientação ao Congresso. Isso é algo que precisa ser feito pelos Três Poderes, todos precisam estar cientes", afirmou Haddad, durante entrevista coletiva à imprensa.

Ao comentar sobre as questões fiscais que estão trazendo preocupação para o governo, o ministro disse que o presidente pediu para que Haddad se reúna com os líderes do Congresso para tratar do tema e expor os números encontrados pelo governo. Ele disse ainda que gostaria de estar presente nas próximas reuniões. "Vamos informar o Congresso do que está acontecendo em relação a esses dois temas centrais", afirmou.