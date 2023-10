Na contramão do exterior, dólar sobe 0,67% com temor fiscal após fala de Haddad

A virada se deu no início da tarde à medida que investidores assimilavam declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a política fiscal. Na sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo "dificilmente chegará à meta zero", uma vez que não se pretende "fazer cortes em investimentos e obras" - o que foi visto como um abandono implícito do objetivo estabelecido no novo arcabouço fiscal, além de sinal de desprestígio de Haddad no Planalto.

O aumento da percepção de risco fiscal voltou a tomar conta do mercado de câmbio doméstico na tarde desta segunda-feira, 30. Na contramão da onda de enfraquecimento global da moeda norte-americana, o dólar à vista encerrou o dia em alta de 0,67%, cotado a R$ 5,0469, com máxima a R$ 5,0597. Com isso, a divisa passou a acumular leve valorização (0,40%) em outubro.

Operadores notaram uma pressão maior compradora no mercado futuro à tarde, com investidores acelerando a rolagem de posições na véspera da formação da última Ptax de novembro. O gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, ressalta que as incertezas no campo fiscal aumentaram a demanda por proteção (hedge), em semana mais curta, em razão do feriado de 1º de novembro, e marcada pela "super quarta", com decisão de política monetária aqui e nos Estados Unidos.

"É uma semana extremamente curta e carregada. E a fala de Haddad hoje, em vez de tranquilizar, trouxe ainda mais dúvidas. Está todo mundo atento ao movimento da cúpula do governo com receio de que a meta fiscal não seja para valer", afirma Galhardo, para quem os investidores, em um primeiro momento, até deram o benefício da dúvida ao governo na questão do arcabouço fiscal e da reforma tributária.

Após reunião com Lula, Haddad disse que não há, por parte do presidente, "nenhum descompromisso com a meta fiscal". O ministro alertou para perdas de arrecadação por conta de decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso. Haddad disse que o presidente "constatou problemas de decisões anteriores que devem ser reformadas ou saneadas", e esse foi o "sentido do alerta de Lula sobre a meta fiscal de 2024".

Indagado se a meta de déficit zero em 2024 está em pé, Haddad disse: "A 'minha meta' está mantida".

Segundo analistas, as falas e a postura de Haddad, que se mostrou irritado com questionamentos de jornalistas, decepcionaram. Havia expectativa de que o ministro pudesse reafirmar de forma categórica a busca pela meta de déficit zero e alegar que Lula havia sido mal interpretado em suas declarações na sexta-feira. A leitura é a de que Haddad está perdendo a queda de braço com a ala política do Planalto, o que coloca em risco os planos da equipe econômica.

"Haddad tentou acalmar o mercado após o estresse com as declarações de Lula na sexta-feira, mas não teve sucesso. Haddad reafirmou o compromisso fiscal do governo, mas não a meta zero para 2024", afirma o operador Gabriel Mota, da Manchester Investimentos. "Vimos câmbio e juros para cima hoje em razão do cenário local. É uma questão muito mais interna, ligada à política fiscal".