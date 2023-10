Movimentação de cargas no Porto de Santos atinge recorde de 16,2 milhões de t em setembro

A movimentação de cargas no Porto de Santos em setembro somou 16,2 milhões de toneladas, novo recorde mensal. "O crescimento foi de 19% sobre o mesmo período do ano passado (13,6 milhões de toneladas)", disse a Autoridade Portuária em nota. O recorde anterior foi registrado em junho, de 15,6 milhões de toneladas. Em setembro, as exportações somaram 12,3 milhões de toneladas, 26,9% mais que no mesmo mês de 2022 (9,7 milhões de toneladas). Já as importações recuaram 0,7%, para 3,8 milhões de toneladas. "No acumulado do ano, os embarques totalizaram 95,7 milhões de toneladas, um crescimento de 6,3%, enquanto as importações chegam a 31,8 milhões de toneladas, queda de 5,3%."

Commodities como milho, soja e açúcar foram determinantes para o crescimento. Conforme o porto, o milho somou 4,0 milhões de toneladas em setembro e quase dobrou a movimentação em relação ao mesmo mês do ano passado (2,1 milhões de toneladas), crescimento de 91,9%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A soja cresceu 47,3%, totalizando 863,4 mil toneladas, e o açúcar chegou a 2,7 milhões de toneladas, aumento de 32,7%. "No acumulado do ano o milho soma 11,6 milhões de toneladas (mais 35,9%), a soja 28,6 milhões de toneladas (mais 17,3%) e o açúcar 15,6 milhões de toneladas (mais 8,1%). A soma dessas três commodities representam 44% da movimentação global do Porto de Santos, acumulada de janeiro a setembro", disse a Autoridade Portuária.