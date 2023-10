Marinho diz aguardar agenda do Palácio para enviar PL do saque-aniversário do FGTS

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta segunda-feira, 30, que o envio ao Congresso do projeto para mudar as regras do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) depende de agenda no Palácio do Planalto, para que o governo possa bater o martelo sobre a proposta. "Estamos aguardando agenda palaciana para bater o martelo, pode ser essa semana, semana que vem, depende da agenda do Palácio", respondeu em coletiva de imprensa sobre os dados do Caged.

Ele ressaltou que a única mudança prevista no PL é de garantir que os trabalhadores demitidos que hoje não podem acessar o saldo possam fazê-lo a partir da aprovação do texto pelo Congresso. Marinho também voltou a explicar que os recursos comprometidos em contratos com instituições financeiras na modalidade de saque-aniversário serão liberados ao tempo do contrato, e não imediatamente.

O ministro calcula que R$ 18,5 bilhões poderiam ser sacados do FGTS pelos trabalhadores demitidos, mas que menos de R$ 5 bilhões é o que efetivamente poderá ser acessado pelos trabalhadores. "A diferença entre os dois números é quantidade de recursos que foram alienados por essas pessoas nas instituições financeiras. Esses contratos serão mantidos. Se é um contrato de três anos, a instituição financeira vai levar três anos para receber", explicou.