IPC-M de outubro repete variação de 0,27% de setembro, dentro do IGP-M, diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) de outubro repetiu a taxa de variação de 0,27% vista no IGP-M em setembro, informou nesta segunda-feira, 30, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, a inflação ao consumidor acumula alta de 2,82% no ano e de 3,94% em 12 meses.

Cinco das oito classes de despesas que compõem o indicador aceleraram no período: Educação, Leitura e Recreação (-0,10% para 2,99%), Saúde e Cuidados Pessoais (-0,11% para 0,21%), Alimentação (-0,60% para -0,39%), Vestuário (-0,08% para 0,15%) e Despesas Diversas (-0,04% para 0,06%).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em contrapartida, houve desaceleração de Transportes (1,75% para -0,12%) e Habitação (0,41% para 0,19%), enquanto o grupo Comunicação repetiu a mesma taxa do mês anterior, de alta de 0,07%.