IGP-M acelera a 0,50% em outubro, ante 0,37% em setembro, afirma FGV

O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) acelerou a 0,50% em outubro, ante 0,37% em setembro. No acumulado em 12 meses, o índice tem queda de 4,57%, ante contração de 5,97% registrada em setembro. No ano até outubro, o IGP-M acumula declínio de 4,46%. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 30, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

A aceleração do índice em outubro ficou abaixo da mediana de estimativas da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava alta de 0,58%, mas dentro do intervalo de expectativas, que ia de 0,33% a 0,90%.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) acelerou de 0,41% para 0,60%. No ano, o indicador de preços no atacado cai 7,16% e recua 7,60% em 12 meses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M), em contrapartida, repetiu a alta vista em setembro, de 0,27%. O indicador sobe 2,82% no ano e 3,94% em 12 meses. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) desacelerou de 0,24% para 0,20% e acumula alta 2,95% no ano e de 3,37% em 12 meses.