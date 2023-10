Em crise de abastecimento de combustíveis na Argentina, Massa eleva pressão sobre petroleiras

O ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, alertou as petroleiras do país de que o abastecimento de combustíveis nos postos deve ser resolvido até à meia-noite da terça-feira, 31. Em coletiva de imprensa, o também candidato à presidência afirmou que, se o abastecimento não for resolvido até este prazo, a partir de quarta-feira, as empresas não poderão embarcar navios de exportação.

"Esperavam uma alta entre 20% e 40% dos preços, e decidiram guardar a produção", afirmou o ministro. "O setor de petróleo argentino é um dos que mais cresce no mundo. Tem um cambio especial, cortes de impostos e preços congelados", disse.

Um dia após as eleições, os preços da gasolina e do diesel nas bombas da empresa estatal YPF aumentaram 3%, apesar de um acordo de congelamento de preços que as petroleiras têm com o governo.

O resultado foi um desabastecimento de combustíveis no interior do país, principalmente no norte.