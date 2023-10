Confiança do comércio cai 3,0 pontos em outubro ante setembro, para 89,2 pontos, afirma FGV

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) recuou 3,0 pontos na passagem de setembro para outubro, a segunda queda consecutiva, para 89,2 pontos, informou nesta segunda-feira, 30, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o indicador caiu 0,8 ponto.

"A queda da confiança do comércio pelo segundo mês consecutivo acende um sinal de alerta. O setor ainda não parece ter sentido os efeitos do início do ciclo de redução de juros e desaceleração da inflação nos últimos meses. Os comerciantes ainda estão insatisfeitos em relação ao momento atual, enfraquecimento da demanda e aumento dos estoques em alguns segmentos. Há bastante cautela em relação aos próximos meses, fato que parece relacionado com a piora da confiança dos consumidores. O cenário tende a ser ainda desafiador no quarto trimestre do ano", avaliou Geórgia Veloso, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em outubro, houve piora na confiança em cinco dos seis principais segmentos do comércio. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) caiu 2,0 pontos, para 92,2 pontos. O Índice de Expectativas (IE-COM) diminuiu 3,8 pontos, para 86,7 pontos.