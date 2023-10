CEO do Bradesco diz que banco tem tem 42 mil processos trabalhistas na Justiça: 'É absurdo'

O CEO do Bradesco e presidente do conselho diretor da Febraban, Octavio de Lazari, disse nesta segunda-feira, 30, que o banco é alvo de 42 mil processos trabalhistas e que os outros grandes bancos privados do País têm números parecidos.

"Temos 42 mil processos trabalhistas na Justiça. Não estou dizendo que somos santos, que não erramos. Mas 42 mil processos é absurdo", comentou.

Segundo o executivo, o número de processos e valores envolvidos é atualizado e discutido semanalmente no Bradesco. "O cível é outro grande desafio", disse. "A forma como certos escritórios de advocacia agem é preocupante."