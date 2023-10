Ceará abre mais de 10,4 mil novas vagas de trabalho formal em setembro

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Os dados do mercado de trabalho formal do Ceará em setembro revelaram saldo positivo de 10.483 novos postos de trabalho gerados. No período, foram 50,4 mil admissões, enquanto 39,1 mil demissões foram feitas.

As informações estão presentes no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Em relação ao saldo de vagas, esse é o oitavo mês seguido de dados positivos para o Ceará.