Caixa do BNB será incrementado em 15% ao ano para investimentos no Nordeste

Anúncio foi feito pelo presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, destacando aumento da demanda dos setores, especialmente infraestrutura

Com R$ 138 bilhões investidos no Nordeste em 2023, um recorde, o Banco do Nordeste (BNB) projeta ampliar seu funding para investimentos. A afirmação foi feita ao O POVO pelo presidente do BNB, Paulo Câmara.

Ele enfatiza que o banco quer participar ativamente do avanço econômico projetado para Região nos próximos anos. Por isso, projeta que o funding do BNB suba, em média, 15% ao ano nos próximos anos.