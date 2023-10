Bolsas da Europa fecham em alta, acompanhando indicadores da região e perspectivas para o BCE

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, 30, em sessão atenta à divulgação de indicadores na região. Os números reforçaram as perspectivas de que a pausa nas altas de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) deve seguir após a decisão da última semana, na qual a autoridade decidiu manter as taxas após dez aumentos consecutivos. Neste cenário, as tensões no Oriente Médio ficaram em segundo plano.

O índice pan-europeu Stoxx 600 teve alta de 0,36%, a 431,11 pontos.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha encolheu menos do que se previa no terceiro trimestre, com queda de 0,1% ante os três meses anteriores. Além disso, houve revisão para cima de dados anteriores, levando a maior economia da Europa a evitar a recessão anteriormente anunciada, entre o fim do ano passado e começo deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No país, houve ainda queda do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) acima do previsto, a 3,8% na taxa anual de outubro. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,20%, a 14.716,54 pontos. Na zona do euro, o índice de sentimento econômico recuou levemente em outubro, para 93,3 pontos, mas superou as expectativas.