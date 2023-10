BC traz 3ª edição de relatório de sustentabilidade e prega adaptações em atividades econômicas

O Banco Central divulgou nesta segunda-feira, 30, o seu terceiro Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticos, com toda a agenda de ações da autoridade monetária na agenda de sustentabilidade e um panorama dos trabalhos entre setembro do ano passado e junho deste ano.

"Da perspectiva ambiental e climática, serão necessárias adaptações nas mais diversas atividades econômicas. Essa transição certamente não acontece da noite para o dia e, do ponto de vista do funcionamento da produção e do consumo, pode provocar o surgimento de novos setores econômicos e o desaparecimento de outros. É papel do BC estar vigilante e agir para que sejam monitorados e controlados os riscos que possam comprometer o alcance da nossa missão nessa transição, bem como eventuais consequências econômicas de eventos climáticos cada vez mais frequentes e extremos", afirma o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, no prefácio do documento.

O relatório cita os esforços do BC para promover a integração de fatores sociais, ambientais e climáticos no gerenciamento de riscos realizado pelos bancos, bem como a realização de pesquisas e testes de estresse sobre a exposição do Sistema Financeiro Nacional (SFN) a riscos climáticos físicos e de transição.