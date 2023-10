Austrália e UE não chegam a acordo sobre livre comércio; demandas agrícolas travam negociação

Austrália e União Europeia não chegaram a um acordo sobre livre comércio entre as partes, após reunião no domingo, 29, em Osaka, no Japão, onde ocorre o encontro do G7. As partes indicam que as demandas agrícolas impediram o avanço das negociações. Para o ministro da Agricultura australiano, Murray Watt, não deve ocorrer uma nova negociação antes das eleições parlamentares na Europa, em junho de 2024, e do pleito australiano, previsto para 2025, segundo informações do The Guardian.

De acordo com o jornal inglês, Austrália e União Europeia dizem que um e outro não estão dispostos a ceder. O ministro da Agricultura australiano disse que as negociações ocorrem desde 2018 porque a UE adotou "uma postura muito rígida", além de ser "um mercado muito protecionista no que diz respeito à agricultura".

O país da Oceania busca mais espaço no mercado europeu para as exportações de carne bovina, ovina, laticínios e açúcar. Já o bloco europeu afirmou que "o lado australiano reapresentou demandas agrícolas que não refletiam as negociações recentes".