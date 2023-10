Neurotech: busca por crédito no País aumenta 5% em agosto ante julho

Natália Heimann, head de produtos Analytics da Neurotech e responsável pelo INDC, lembra que o cenário de crédito no País tem sido prejudicado pela elevada inadimplência e arrefecimento da oferta desde o final do ano passado. Neste ambiente, os bancos e financeiras focaram mais em sua própria carteira de clientes do que na busca por novos consumidores. "A expectativa, entretanto, é de uma melhora, ainda que conservadora", estima Natália Heimann.

A busca por financiamento no Brasil caiu 6% em agosto em relação ao mesmo mês de 2022, conforme o Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC). Contudo, em relação a julho de 2023, o INDC subiu 5%. Apesar de a contração registrada no confronto interanual ser a oitava consecutiva, há sinais de desaceleração, numa indicação de que o pior está ficando para trás, pois em julho a queda registrada chegou a dois dígitos (-10,%).

Já o crescimento de 5% do INDC na comparação mensal foi influenciado pela expansão de 17% na busca por crédito em bancos e financeiras e aumento de 28% em serviços, enquanto no varejo houve declínio de 38%. Com isso, quase todos os componentes do setor apresentou contração. O recuo maior foi em supermercados (-57%), seguido por vestuário (-33%) e lojas de departamento (-21%). Eletroeletrônicos não registrou variação e o segmento "outros" subiu 81%.