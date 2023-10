Litro da gasolina cai R$ 0,29 em uma semana no Ceará

Na semana que se encerrou no dia 21, o litro da gasolina comum no Ceará podia ser encontrado com valor médio de R$ 5,88 e, agora, esse valor passou para R$ 5,59 Crédito: FERNANDA BARROS

Vale lembrar que, justamente, naquele dia passaram a vigorar os novos preços nas refinarias da gasolina (e também do diesel) anunciados pela Petrobras. A estatal reduziu em 4% o valor da gasolina nas refinarias e passou de R$ 2,93 para R$ 2,81 por litro. Já o diesel teve alta de 6,6% passando de R$ 3,80 para R$ 4,05 por litro. A propósito, o combustível teve aumento menor nos postos de combustíveis cearenses que o repassado pela Petrobras. A elevação do preço do produto no Estado foi de 1,5%, passando de R$ 6,31 para R$ 6,41, o litro, em média. As derivações da gasolina e do diesel tiveram impactos, respectivamente, maior e menor nas bombas. A gasolina aditivada, por exemplo, teve uma queda mais expressiva que a comum, 5,2%, passando de R$ 6,05 para R$ 5,73, o litro. Por sua vez, o diesel S10, o mais utilizado pelo consumidor brasileiro ficou praticamente estável no Ceará, com pequena alta de 0,1%, variando de R$ 6,19 para R$ 6,20, em média, o litro. Já o etanol hidratado também teve queda expressiva, de 4,7%, passando de R$ 4,66 para R$ 4,44, o preço médio do litro em uma semana. Apesar da redução, ainda segue mais vantajoso, para o motorista que tem carro flex, abastecer com gasolina comum, já que a relação entre o preço dos dois produtos está em 79,4%, quando o recomendado por especialistas é usar o etanol quando essa relação for inferior a 70%.

Variações nos municípios Segundo a ANP, o menor valor para o litro da gasolina comum pode ser encontrado em Maracanaú, onde o combustível chega a ser comercializado a R$ 5,19. Já o município de Itapipoca tem a gasolina comum mais cara. Lá o litro do combustível chega a R$ 6,49. Por sua vez, o preço mais baixo do etanol pode ser encontrado em Fortaleza, a R$ 3,98 o litro. Já Crateús teve o maior preço encontrado para o produto 5,75.

Outros combustíveis O Gás Natural Veicular (GNV) ficou estável, com preço médio permanecendo em R$ 4,99 o metro cúbico (m³).