Taxas de juros sobem com fala de Lula sobre meta, mas caem no acumulado da semana

Os juros futuros fecharam em alta nesta sexta-feira, pressionados por declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma piora na percepção de risco sobre a guerra Israel e Hamas. O chefe do Executivo mostrou pouca disposição para cumprir a meta de zerar o déficit primário em 2024, definida no texto do arcabouço fiscal, relativizando ainda o impacto negativo de um déficit entre 0,50% e 0,25% do PIB.

Lá fora, o temor de uma escalada no conflito em Gaza pressionou os preços do petróleo e enfraqueceu as bolsas, numa aparente busca por segurança nos Treasuries. Mesmo com a alta desta sexta, as taxas ainda conseguiram acumular queda na semana, com desinclinação para a curva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 fechou em 10,990%, de 10,791% no ajuste anterior, e a do DI para janeiro de 2026 subiu de 10,57% para 10,81%. A do DI para janeiro de 2027, que nas máximas voltou a rodar na casa de 11%, era de 10,97% no fechamento (10,72% na quinta-feira) e a do DI para janeiro de 2029 avançou a 11,37%, de 11,17%. Na semana, as taxas curtas caíam perto de 10 pontos, as intermediárias e as longas, cerca de 25 pontos.