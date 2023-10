Produção agroindustrial sobe 2,5% em agosto, com produtos alimentícios e bebidas, diz FGV Agro

"Como consequência do bom resultado do mês de agosto, a agroindústria reduziu suas perdas no acumulado de 2023. Até julho, a contração era de (-0,9%) e foi reduzida para (-0,4%)", informou a FGV Agro. "Por pouco, a produção agroindustrial não entrou para o campo positivo", cita a instituição, acrescentando que como base de comparação, até julho, a contração acumulada era de 0,9%. "Claramente, a agroindústria melhorou neste último mês."

Em relação aos Produtos Florestais, com queda de -3,7% em agosto ante agosto/2022, é a 12ª queda interanual consecutiva do setor. "A contração foi puxada pela redução da produção de papel (-4,3%) e celulose (-6,2%)", disse a FGV Agro. "Salienta-se que, em agosto/2023, as exportações do setor de Produtos Florestais (em volume) se contraíram 13,8% frente a igual mês de 2022, de acordo com o Ministério da Agricultura - isso contribuiu para o desempenho negativo do setor. As exportações se contraíram, especialmente, para a China (-6,3%), Itália (16,7%) e México (-12,9%)", assinalou.