PIB da Espanha cresce 0,3% no 3º trimestre ante 2º e avança 1,8% na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,3% no terceiro trimestre ante o segundo trimestre deste ano, de acordo com dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A variação veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet. O resultado mostrou desaceleração da economia espanhola, que havia avançado 0,4% no segundo trimestre ante o primeiro, como aponta dado revisado pelo INE. Já na comparação anual, o PIB espanhol teve expansão de 1,8% no terceiro trimestre, superando o consenso da FactSet, de acréscimo de 1,5%.