Petróleo fecha dia em alta com guerra Israel-Hamas no radar, mas cai na semana

O preço do petróleo fechou em alta robusta na sessão desta sexta-feira, 27, apoiado por preocupações de que a guerra entre Israel e Hamas possa virar um conflito mais amplo na região, após sinais de escalada das tensões. Apesar disso, a cotação caiu no acumulado da semana - pela primeira vez desde o estopim dos confrontos, no último dia 7.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em alta de 2,80% (US$ 2,33), a US$ 85,54 o barril; enquanto o Brent para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 2,47% (US$ 2,15), a US$ 89,20 o barril. Em relação à sexta-feira passada, o contrato mais líquido do WTI caiu 2,88% e o do Brent perdeu 3,21%.

No início desta tarde no Brasil, e enquanto a noite caía no Oriente Médio, o Exército israelense disse que suas forças terrestres estão expandindo a atuação na Faixa de Gaza - às vésperas da ofensiva por terra que Israel tem ameaçado impor no território sitiado.