Dívida Bruta do Governo Geral deve fechar 2023 em 74,9% do PIB, diz Tesouro

A dívida bruta do governo geral (DBGG) deve fechar 2023 em 74,9% do PIB, de acordo com o Relatório de Riscos Fiscais da União, publicado nesta sexta-feira, 27, pelo Tesouro Nacional. O documento também traz projeções para a dívida nos próximos anos e o alerta de que em um cenário adverso - com choques sobre juros, crescimento da economia e resultado primário - a dívida pode crescer quase 9,1 pontos porcentuais (p.p.) em 2026, chegando a 85,5% do PIB.

O documento pontua que após retornar a níveis próximos do pré-pandemia em 2022, a DBGG crescerá 2,0 p.p. neste ano, alcançando 74,9% do PIB. A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP), por sua vez, deve atingir 60,8% do PIB ao fim de 2023. A partir de 2024, a dívida pública vai se elevar a taxas decrescentes, atingindo um pico de 76,6% do PIB em 2025, com subsequente queda para 76,4% do PIB em 2026.

"Esse agregado de dívida apresenta grande sensibilidade à taxa de juros, ao crescimento do PIB e ao resultado primário", diz o documento, que traz exercícios para verificar a sensibilidade da dívida em relação às variáveis macroeconômicas. A simulação mostrou, por exemplo, que um aumento de 1 p.p. na taxa Selic entre 2023 e 2026 provoca uma elevação de 1,4 p.p. na DBGG ao final de 2026. Uma redução de 1 p.p. no crescimento do PIB e no resultado primário, isoladamente, impactam em aumento da DBGG de 4,4 p.p. e 3,2 p.p., respectivamente.