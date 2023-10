Bolsas da Europa sobem, com alta de ações de energia compensando balanços frustrantes

As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta sexta-feira, 27, à medida que um forte desempenho de ações de energia se sobrepõe à frustração com balanços da região.

Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 se mantinha estável, em 433,20 pontos. Apenas o subíndice de petrolíferas, no entanto, avançava 1,8%, uma vez que os preços do petróleo subiam mais de 2% com temores de que a crise no Oriente Médio se alastre após os EUA bombardearem bases na Síria supostamente ligadas a grupos iranianos.

Já os últimos balanços trimestrais europeus decepcionaram. Em Londres, a ação do NatWest tombava quase 11%, no horário acima, após o banco britânico lucrar menos do que o esperado e reduzir sua projeção anual para a margem líquida de juros. O papel da Air France-KLM, por sua vez, caía 1% em Paris, após a companhia aérea franco-holandesa frustrar tanto em lucro quanto em receita.