Bolsas da Europa fecham em queda, influenciadas por balanços ruins e possível desaceleração

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta sexta-feira, 27, depois de grandes empresas divulgarem balanços que desagradaram investidores, e na esteira de indícios de fraqueza da economia da zona do euro, com "dados preocupantes para a economia", segundo a Capital Economics, em referência à pausa de juros do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,86%, a 7.291,28 pontos; em Frankfurt, o DAX recuou 0,15%, aos 14.687,41 pontos; em Paris, o CAC 40 caiu 1,21%, aos 6.795,38 pontos; em Madri, o Ibex 35 recuou 0,46% aos 8.921,30 pontos; em Milão, o FTSE MIB subiu 0,80%, a 27.287,45 pontos; e, em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,39%, aos 6.213,08 pontos. As cotações são preliminares.

Desde a quinta-feira, com a decisão do BCE de pausar a alta de juros, as bolsas operaram com viés negativo, pois, segundo analistas, a autoridade monetária deu sinais de que a economia do bloco pode crescer menos do que o esperado. Nesta sexta, no início da manhã, os índices acionários europeus chegaram a ensaiar melhora, puxados pelo setor de energia, que reagiu à alta do petróleo. Porém, os balanços negativos também contribuíram para puxar os índices para o vermelho.