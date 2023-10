Americanas: proposta de capitalização de R$ 12 bi gerou evolução em negociações com credores

Em fato relevante divulgado na noite desta sexta-feira, 27, a Americanas afirmou que a nova proposta apresentada a seus principais credores no início de outubro com a ampliação do compromisso dos acionistas de referência de capitalizar a companhia para o montante de R$ 12 bilhões, incluindo todas as parcelas de financiamento DIP desembolsadas à época da capitalização, possibilitou uma significativa evolução das negociações.

Assim, a companhia estima que, caso o atual ritmo de avanço nas negociações e elaboração de documentos perdure, seja possível realizar a assembleia geral para aprovar seu plano de recuperação judicial (PRJ) ainda em 2023.

A varejista pretende apresentar, oportunamente, mais detalhes da versão em discussão com os credores, na divulgação de seu balanço, que foi adiado para 13 de novembro, como informou nesta noite.