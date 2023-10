Treze das 24 atividades têm altas de preços no IPP de setembro, revela IBGE

"Assim como ocorreu no mês passado, em setembro observamos um aumento nos preços de refino, que é o segundo setor de maior peso na indústria brasileira", observou Alexandre Brandão, gerente do IPP no IBGE, em nota oficial. "O comportamento dos preços do refino está diretamente ligado à alta de preços do óleo bruto de petróleo, que vem aumentando no mundo todo por causa da recente diminuição da produção", acrescentou.

Na direção oposta, a principal queda de preços em setembro foi registrada por bebidas, -5,09%, resultando também na contribuição negativa mais acentuada, impacto de -0,13 ponto porcentual. A redução de preços na atividade de bebidas foi a mais intensa desde o início da série histórica, em 2014. Houve recuos nos três produtos de maior peso na atividade: "cervejas e chope" (55,35%), "refrigerantes" (29,87%) e "xaropes para bebidas com fins industriais" (11,74%).

"Além de um reposicionamento de preços, os custos no setor estão caindo. Logo, há margem para queda de preços", justificou Brandão.