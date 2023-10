STF valida, por 8 a 2, retomada de imóvel de devedor sem processo judicial

O Supremo Tribunal Federal (STF) validou, por 8 a 2, a retomada de imóveis como garantia de financiamento, sem acionar a Justiça, em caso de não pagamento das parcelas. A maioria dos ministros seguiu o relator, Luiz Fux, que defendeu a importância da lei para o acesso ao crédito e diminuição da taxa de juros.

Fux argumentou que os juros praticados em contratos firmados pelo Sistema Financeiro Imobiliário são estabelecidos de acordo com os riscos de inadimplência.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, concordou com Fux e acrescentou que a execução extrajudicial "minimiza a demanda do poder Judiciário, já muito sobrecarregado".