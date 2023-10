Rio descumpre metas em Plano de Recuperação fiscal e ganha nota 'C'; RS e GO ficam com 'A'

O Ministério da Fazenda divulgou nesta quinta-feira, 26, avaliações sobre o cumprimento dos regimes de recuperação fiscal (RRF) dos Estados de Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que indicaram um mau cenário para o caso fluminense. O Rio não cumpriu algumas metas acordadas no Plano de Recuperação Fiscal, e ganhou nota 'C' na classificação de desempenho. Além disso, o ministério apontou que, no primeiro semestre, o Estado adotou ações que são vedadas durante a vigência do RRF.

"Foram constatadas violações ao art. 8º da LC 159/2017 ocorridas no semestre inicial de 2023, conforme descrito no Parecer SEI nº 4094 do Conselho de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, verificou-se que o Estado não cumpriu algumas metas acordadas no Plano de Recuperação Fiscal, conforme demonstrado no Parecer SEI nº 4107", informou a Fazenda.

Na avaliação anual referente a 2022, se identificou ainda que o Rio não atingiu o resultado primário previsto na meta fiscal, além de ter excedido o limite das despesas primárias.