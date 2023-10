Preço da cesta de supermercado cai pelo 5º mês consecutivo; veja produtos

Outro ponto é que a cesta regional mais barata do Brasil é a do Nordeste, a qual custa R$ 643,59 em setembro. Já a mais cara fica na região Sul, com um preço de R$ 804,24.

Esta alta do arroz, de acordo com o vice-presidente institucional e administrativo da Abras, Marcio Milan, pode variar de região para região.

Em relação ao cenário do setor para o fim do ano, Nidovando Pinheiro, presidente da Acesu, afirma que há um otimismo mesmo com as dificuldades dos supermercados regionais com a concorrência entre si e com os atacarejos.

"O setor, em si, cresce.Existe uma projeção de crescimento e estamos se preparando muito para o final de ano. Sabemos que realmente o país vem em uma crescente, mesmo ainda timidamente. As taxas de juros ainda continuam alta, mas já vem com sinalização de baixa. Então a perspectiva é terminar o ano com algum crescimento."

Já Wagner Picolli, gerente de Atendimento do Varejo da NielsenIQ, explica que o consumidor, atualmente, têm uma tendência de comprar produtos com embalagens menores, para não sair da marca que gosta.