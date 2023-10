Ministério de Portos e Aeroportos dialoga com Petrobras e MME sobre redução do QAV

O Ministério de Portos e Aeroportos tem dialogado com a Petrobras e o Ministério de Minas e Energia (MME) sobre a redução do preço do querosene de aviação (QAV). A pauta é uma demanda recorrente do setor aéreo no Brasil. Em evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, citou a redução do preço do QAV como uma das prioridades da pasta.

Os diálogos com companhias internacionais, para atraí-las para atuar no Brasil, também está no radar do ministério, assim como as condições para a atuação de aéreas low-cost.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A agenda inclui ainda estudos sobre a possibilidade da construção de um novo aeroporto em São Paulo.