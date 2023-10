Juros: DIs têm alívio com PL dos Fundos e T-Notes apesar de PIB dos EUA mais forte

Os juros futuros passaram a recuar depois da abertura na manhã desta quinta-feira, 26,, diante da aprovação da PL dos Fundos na Câmara e após o IPCA-15 de outubro ter vindo dentro do esperado. O movimento acompanha o enfraquecimento do dólar e dos retornos das T-Notes de 2 e 10 anos, apesar de o PIB dos Estados Unidos ter crescido mais do que o esperado no terceiro trimestre e as encomendas de bens duráveis também terem vindo melhores.

Às 9h33 desta quinta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 caía para 10,840%, de 10,923% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 cedia para 10,865%, de 10,997%, e o para janeiro de 2029 recuava para 11,330%, de 11,438% no ajuste de quarta-feira. O retorno da T-Note de 2 anos caía para mínima de 5,083% (de 5,120%), o da T-Note de 10 anos caía para 4,931% (de 4,940%) ante o fim da tarde de quarta e o do T-Bond de 30 anos avançava a 5,090% (de 5,074%).