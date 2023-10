IPCA-15 sobe 0,21% em outubro, afirma IBGE

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -15 (IPCA-15) teve alta de 0,21% em outubro, divulgou na manhã desta quinta-feira, 26, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O valor coincide com a mediana das previsões de analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast. As estimativas iam de aumento de 0,14% a 0,34%. O resultado acumulado em 12 meses foi alta de 5,05%, segundo o IBGE, também em linha com a mediana das projeções dos analistas, que iam de aumento de 4,98% a 5,19%.