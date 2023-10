Importações de produtos químicos no acumulado até setembro caem 25,1% ante um ano, diz Abiquim

As importações de produtos químicos somaram US$ 46,7 bilhões no acumulado de janeiro a setembro de 2023. O volume representa uma redução de 25,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira de Indústria Química (Abiquim). As exportações, por sua vez, foram de US$ 10,9 bilhões, o que representa um recuo de 6% no mesmo intervalo de comparação.

Com isso, a balança comercial (diferença entre exportação e importação) brasileira de produtos químicos de janeiro a setembro registrou déficit de US$ 35,8 bilhões, o terceiro da série histórica calculada pela Abiquim dentro deste mesmo intervalo acumulado, perdendo apenas para 2022 (US$ 64 bilhões) e 2021 (US$ 46,2 bilhões). A entidade prevê para o consolidado de 2023 um déficit de até US$ 48 bilhões.

Segundo a Abiquim, apesar da queda de janeiro a setembro, o cenário atual é de uma forte entrada de produtos químicos importados no Brasil em um contexto classificado de "alarmante" de surtos de aquisições predatórias e desleais. A entidade aponta que os mercados de países asiáticos têm se aproveitado da guerra no leste europeu para vender produtos a um preço artificialmente mais competitivo no mercado brasileiro.