Ibovespa se descola do exterior e sobe 1,73%, aos 114,7 mil pontos

Apesar da dinâmica negativa de Petrobras (ON -0,74%, PN -1,03%), com queda na casa de 2% para o Brent e o WTI na sessão, o Ibovespa enfim se desconectou da cautela externa que ainda deu o tom aos negócios em Nova York nesta quinta-feira, retomando a linha dos 114 mil pontos, em alta de 1,73% no fechamento, no que foi o maior ganho em porcentual para o índice desde 1º de setembro (1,86%). Nesta quinta, encerrou o dia aos 114.776,86 pontos - maior nível de fechamento desde o último dia 17 (115.908,43) -, bem mais perto da máxima (114.885,61), no fim da tarde, do que da mínima (112.840,03) correspondente à abertura da sessão.

Na semana, voltou nesta quinta-feira ao positivo (+1,43%), ainda cedendo 1,53% no mês. Em 2023, sobe 4,59%. O giro financeiro desta quinta-feira foi a R$ 21,5 bilhões.

À exceção de Petrobras, as ações de maior peso e liquidez na B3 mostraram sinal positivo ao longo da tarde, com destaque no fechamento para o setor metálico (Vale +2,14%, Gerdau +1,58%, CSN +2,26%) e grandes bancos (Itaú +2,48%, Santander +2,85%, Bradesco +2,55%, na PN, e +2,34%, na ON). Na ponta do Ibovespa, Gol (+8,29%), Carrefour Brasil (+6,96%) e IRB (+6,09%), com BRF (-2,25%) e as duas ações de Petrobras no canto oposto, além de Prio (-0,74%).