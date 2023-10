Grupo Habitação sobe 0,26% em outubro ante alta de 0,30% em setembro no IPCA-15

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de uma elevação de 0,30% em setembro para aumento de 0,26% em outubro, uma contribuição positiva de 0,04 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa do IPCA-15 foi de 0,21% em outubro ante 0,35% em setembro.

Os destaques no grupo no IPCA-15 de outubro foram as altas no gás de botijão (1,24%) e no aluguel residencial (0,29%).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A taxa de água e esgoto subiu 0,27%, por conta do reajuste de 6,75% em Salvador a partir de 25 de setembro.