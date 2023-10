Governo tem total confiança em relatório de Eduardo Braga sobre a tributária, diz Randolfe

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), disse nesta quinta-feira, 26, que "o governo tem total confiança" no relatório da reforma tributária apresentado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM).

"O governo tem total confiança no relatório do senador Eduardo Braga. O governo tem total confiança nos dois relatores, tanto o senador Eduardo Braga, quanto o deputado Aguinaldo Ribeiro. O governo saúda a apresentação do relatório e saudará a aprovação no Senado em tempo hábil para termos a reforma tributária promulgada ao final deste ano", afirmou o líder do governo.

Randolfe disse que a aprovação da reforma "representará um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 10% e será uma grande realização do governo do presidente Lula depois de mais de 35 anos" de discussão de uma reforma.