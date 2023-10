FGV: Confiança da Construção cai 1,8 ponto em outubro, a 96,3 pontos, após três altas seguidas

O Índice de Confiança da Construção (ICST) caiu 1,8 ponto em outubro, a 96,3 pontos, após três meses consecutivos de altas. Em médias móveis trimestrais, o ICST avançou 0,4 ponto. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, 26, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

"A queda na confiança de outubro foi a maior desde novembro do ano passado, devolvendo assim parte da melhora dos últimos meses", observou, em nota, a coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV, Ana Maria Castelo. Ela afirma que o maior pessimismo foi disseminado por quase todos os segmentos, e destaca o aumento expressivo das assinalações que apontam a carteira de contratos abaixo do normal na infraestrutura no mês. "Cenário que os projetos do PAC podem reverter."

Castelo frisa que a piora da confiança pode ser um revés pontual, "resultado de dificuldades com os negócios em um contexto de mão de obra mais cara e difícil ou refletir um ritmo aquém do esperado dos novos negócios". Nos próximos meses, emenda, será possível confirmar se houve, de fato, essa inflexão do ciclo.