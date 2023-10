Encomendas de bens duráveis nos EUA sobem 4,7% em setembro ante agosto

As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos subiram 4,7% em setembro ante agosto, a US$ 297,2 bilhões, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 26, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado veio acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 1,5%.

O dado de agosto ante julho foi revisado, de alta de 0,2% para baixa de 0,1%.

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas de bens duráveis subiram 0,5% no período. Já sem a categoria de defesa, houve alta de 5,8%.