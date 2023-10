Custo de alimentação no domicílio já caiu 2,40% de janeiro a outubro no IPCA-15

As famílias brasileiras voltaram a gastar menos com alimentação em outubro. Os preços do grupo Alimentação e Bebidas já recuaram 0,54% no acumulado do ano, ajudando a conter a inflação no País no período. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) divulgado nesta quinta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O custo da alimentação no domicílio caiu 2,40% de janeiro a outubro de 2023.

Os tubérculos, raízes e legumes ficaram 17,50% mais baratos, e os preços das carnes diminuíram 11,11% neste ano. Aves e ovos acumulam queda de 7,54%, e óleos e gorduras recuaram 16,25%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os preços do grupo Alimentação e Bebidas passaram de uma queda de 0,77% em setembro para uma redução de 0,31% em outubro, uma contribuição de -0,07 ponto porcentual para a taxa de 0,21% do IPCA-15 deste mês.