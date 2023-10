Após hesitar no início, dólar amplia queda com juro de Treasuries após dados dos EUA

O dólar começou o dia hesitante no mercado local, ora com viés de baixa ora de alta. Mas ampliou levemente a queda ante o real, em meio à inversão para baixo dos juros da T-Note 10 anos e da taxa do T-bond 30 anos em NY. Os investidores estão digerindo dados divulgados nos EUA divulgados nesta quinta-feira, 26. O rendimento da T-Note 10 anos estava a 4,928%, de 4,940% no fim da tarde de quarta; e o do T-Bond 30 anos a 5,062%, de 5,074%.

A primeira leitura do PIB dos EUA apontou crescimento anualizado de 4,9%, acima do esperado (4,5%) e também do resultado do segundo trimestre (+2,1%). As encomendas de bens duráveis aumentaram 4,7% em setembro ante agosto, superando a previsão (+1,5%). Os pedidos semanais de auxílio-desemprego subiram 10 mil na semana, a 210 mil, como o previsto.

Os ajustes no câmbio refletem alívio, após a aprovação do PL de Fundos na Câmara dos Deputados, na quarta à noite, e na desaceleração do IPCA-15 de outubro.