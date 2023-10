TCU aponta possíveis irregularidades na política de preços da Petrobras entre 2011 e 2015

Ainda, afirmou que a situação à época em relação à política de preço levou ao rebaixamento do rating em mais de uma ocasião entre 2013 e 2015, com escalada contínua da dívida líquida da empresa.

"Esse contexto empresarial conduz à inequívoca conclusão de que as escolhas feitas no bojo da política de preços de combustíveis da Petrobras à época, consideradas as decisões empresariais de investimento feitas por meio dos Planos de Negócios e Gestão, contribuíram para levar a Companhia a uma situação de insustentabilidade econômico-financeira, com real ameaça à sua perenidade e à sua lógica empresarial."

Política atual

O plenário também seguiu a orientação de Cedraz para que a área técnica analise as políticas de preços atuais da Petrobras, no período de 2019 a 2023.

Ao autorizar todas as diligências e inspeções necessárias, o ministro afirmou que "causa espécie que, atualmente, a companhia se aparte novamente de fundamentos estritamente empresariais e assuma precificação de combustíveis casuística, a qual poderá resultar, uma vez mais, nos graves problemas ocorridos entre 2011 e 2015".