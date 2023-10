Taxas de juros zeram alta e fecham com viés de baixa com expectativa de PL dos fundos e IPCA-15

Os juros futuros fecharam com viés de queda nesta quarta-feira, após uma sessão volátil, em que as taxas alternaram altas e baixas em ritmo moderado. O mercado operou com um olho na cautela no exterior e outro no andamento das pautas econômicas no Congresso. Dado de atividade acima do esperado nos EUA impulsionou o rendimento dos Treasuries longos, pesando na curva local em boa parte do dia, que teve também nova valorização dos preços do petróleo.

No Brasil, a perspectiva de votação do projeto de lei de taxação dos fundos de alta renda na Câmara, importante para os planos de arrecadação do governo, ainda nesta quarta trouxe alívio no fim do dia, quando também o mercado aproveitou para ajustar posições antes do IPCA-15 de outubro, na quinta-feira.

O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 fechou com taxa de 10,915%, de 10,934% no ajuste anterior, e o DI para janeiro de 2026 com taxa em 10,78% (mínima), de 10,82% na terça. A do DI para janeiro de 2027 encerrou em 10,97% (11,02% na terça) e o DI para janeiro de 2029 projetava taxa de 11,41%, de 11,44%.