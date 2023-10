Simone Tebet diz que texto da reforma tributária é extremamente positivo

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta quarta-feira, 25, que viu "o grosso" do relatório da reforma tributária, e que o resultado é "extremamente positivo". Ela deu as declarações a jornalistas no Palácio do Planalto, depois da cerimônia de instalação do Conselho da Federação.

"Eu não tinha dúvida disso porque o relator é um homem experiente, foi governador. É um homem do diálogo, abriu a porta do gabinete dele para nós, para o Ministério do Planejamento e especialmente para o Ministério da Fazenda. Tudo foi construído por diversas mãos", declarou a ministra.

O relator da reforma tributária no Senado é o líder do MDB na Casa, Eduardo Braga (AM), correligionário de Simone Tebet.