Senado aprova prorrogação da desoneração da folha de pagamentos

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 25, em votação simbólica, o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia para 31 de dezembro de 2027. O texto também estende o benefício para prefeituras de municípios com menos de 143 mil habitantes.

O atual modelo perderia validade em dezembro deste ano. O projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 30 de agosto deste ano e na última terça-feira, dia 24, passou pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Com a aprovação em plenário, ontem, a proposta segue agora para sanção presidencial.

O relator da proposta, Angelo Coronel (PSD-BA), decidiu incluir em plenário uma modificação que inclui as empresas do setor de transporte rodoviário no rol de desonerações. O tema chegou a ser discutido na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), mas foi retirado do debate para evitar uma manobra que adiaria a votação no colegiado.