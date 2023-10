Produção de petróleo e gás no Brasil sobe 6,24% em setembro, mostra ANP

A queda de produção de petróleo e gás natural de agosto ficou para trás e o Brasil voltou a registrar em setembro altas expressivas, com destaque para o pré-sal, que teve a terceira maior participação do ano no total produzido, de 77,04%, abaixo apenas dos 78,1% de fevereiro e 77,78% em maio, segundo dados preliminares da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O País produziu 4,665 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), alta de 6,24% contra o mês anterior, sendo 3,672 milhões de barris por dia (b/d) de petróleo e 157,9 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia (m3/d), altas de 6,07% e 6,85%, respectivamente.

O aumento da participação do pré-sal na produção total decorreu do crescimento da produção da região, com o gás disparando 10,83% contra agosto, para 121,6 mi m3/d, e o petróleo registrando alta de 9,19% na mesma comparação, para 2,829 mi b/d em setembro. No total, o pré-sal produziu 3,594 mi boe/d em setembro, alta de 9,54%.