PL 2925 busca reduzir a ações judiciais no mercado de capitais, diz secretário da Fazenda

O Brasil está atrasado em mecanismos de fiscalização de normas e de ressarcimento a acionistas em casos de abusos e fraudes cometidas por administradores e controladores de companhias de capital aberto. A avaliação é do secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto. "A gente não descobre os casos a tempo. E são raros os casos em que as ações resultam em ressarcimento", afirmou, lembrando que o Brasil passou, recentemente, por casos emblemáticos de abuso e quebra de direitos.

O secretário participou no período da manhã desta quarta-feira, 25, de debate promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

O Ministério da Fazenda, por meio da pasta de Marcos Barbosa Pinto, elaborou e apresentou ao Legislativo o Projeto de Lei 2925/2023, com a intenção de modernizar a Lei das S.A. (Lei 6.404/1976) e a Lei do Mercado de Capitais (Lei 6.385/1976). Chamado de PL do Private Enforcement (Tutela Privada), o texto dá mais poderes à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e altera as regras para responsabilização e proposição de ações judiciais.