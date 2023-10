Ouro fecha em alta, com incertezas e fuga do risco valorizando ativos seguros

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou com ganho nesta quarta-feira, 25, favorecido pela busca por refúgios seguros diante das incertezas geopolíticas causadas pela guerra e pela fuga de risco nos Estados Unidos.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em alta de 0,44%, a US$ 1.994,90 por onça-troy.

Na visão da CMC Markets, o ouro é beneficiado por um "sentimento negativo" que paira sobre os mercados acionários americanos, que ajudou a dar uma demanda "modesta" ao metal precioso.