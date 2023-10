Lagarde, do BCE, não comenta política monetária em discurso para evento no Banco da Grécia

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, não comentou sobre política monetária em discurso no Banco da Grécia por ocasião da reunião de política monetária externa do Conselho do BCE, em Atenas. A dirigente lembrou o período de silêncio antes da próxima decisão do BCE, e fez comentários sobre a recuperação da economia grega nos últimos anos.

"O PIB real per capita está agora quase 10% acima do seu nível pré-pandemia - um desempenho muito mais forte do que o da zona do euro como um todo. A taxa de desemprego também diminuiu acentuadamente, situando-se em 10,9% em agosto, o nível mais baixo desde o final de 2009", apontou Lagarde.