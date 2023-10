Fazenda corrige e agora diz que não haverá mudança na arrecadação do PL da Subvenção do ICMS

O Ministério da Fazenda disse na manhã desta quarta-feira, 25, que a previsão de arrecadação com o Projeto de Lei da Subvenção de ICMS "segue a mesma de R$ 35 bilhões para 2024". A informação vem depois de a pasta ter enviado projeto de lei ao Congresso no lugar de uma medida provisória que tinha sido encaminhada no fim de agosto aos parlamentares. Ao editar o texto do projeto, no entanto, a Fazenda reduziu de R$ 35,3 bilhões para R$ 26,3 bilhões a estimativa de arrecadação no próximo ano.

No novo texto, a Fazenda mudou de 1º de janeiro para 1º de abril de 2024 a data para as novas regras entrarem em vigor, o que provocou a redução na previsão de receita, que consta da exposição de motivos do PL. A estimativa anterior foi até mesmo incluída no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do ano que vem.

Na nota distribuída nesta quarta-feira, a assessoria do ministro Fernando Haddad explica o que gerou a alteração no valor estimado e que a matéria sofrerá ajustes para manter a previsão inicial de arrecadação, antes contida na MP.