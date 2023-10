Contexto econômico da zona do euro é 'mais desafiador', diz presidente do Eurogrupo

O presidente do grupo de ministros de Finanças da zona do euro (Eurogrupo), Paschal Donohoe, avalia que a economia da região da moeda comum "continua a mostrar resiliência, porém agora em um contexto "mais desafiador". "A inflação é atualmente o principal desafio econômico que enfrentamos", afirma a autoridade, em carta à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, datada do dia 20 e divulgada ao público nesta quarta-feira, 25.

Também ministro da Irlanda, Donohoe nota que a zona do euro perdeu parte de seu impulso econômico, mas lembra que, segundo projeções do Banco Central Europeu (BCE), pode haver retomada de fôlego gradual adiante.

Ele destaca avanços em reformas em países da região, e cita Chipre e Portugal como exemplos. A Grécia é também ressaltada, e Donohoe lembra o fato de que poucos dias atrás o país voltou a ter grau de investimento, na avaliação de agências de rating.