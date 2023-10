Brasil tem segundo maior resultado do Grupo Santander no 3º trimestre, em euro

No terceiro trimestre deste ano, o Santander Brasil manteve o segundo lugar na geração de resultados do Grupo em todo o mundo, com lucro de 603 milhões de euros atribuível ao controlador. Ficou atrás apenas do Santander Espanha, que teve lucro líquido de 722 milhões de euros no mesmo intervalo.

O resultado do Santander Brasil em euros caiu 9% em relação ao mesmo período do ano passado. O balanço divulgado pela filial brasileira mostrou uma redução no custo de crédito, que vinha reduzindo os resultados, mas ao mesmo tempo também trouxe uma expansão das despesas, diante do crescimento da estrutura do banco no País.

Os números dos balanços brasileiro e espanhol não são diretamente comparáveis. No Brasil, o Santander informa os resultados no padrão contábil determinado pelo Banco Central, o BR-Gaap. Na Europa, o Grupo Santander informa resultados através da norma contábil IFRS.